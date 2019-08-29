Akrabasını öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı

29.08.2019 12:21

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada akrabası Abdullah Minnetoğlu'nu (28) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Y.M., jandarma tarafından 38 gün sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Temmuz günü, ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan ve aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet olduğu ileri sürülen Y.M. ile Abdullah Minnetoğlu karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.M., yanındaki tabanca ile Abdullah Minnetoğlu'na ateş açarak kaçtı. Ağır yaralanan Abdullah Minnetoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan Y.M.'yi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri 7 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 7 kişi ile birlikte Y.M. de dün yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, dürbün, 4 cep telefonu ve sim kartı ile 4 açılmamış sim kart ele geçirildi. İşlemlerinin ardındah adliyeye sevk edilen Y.M., çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA