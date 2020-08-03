Akrabası için yaptı siparişlere yetişemiyor
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Akrabası için yaptı siparişlere yetişemiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacı İlhan Helvacı bel fıtığı ağrılarına son verecek sandalye üretti.

Akrabası için yaptı siparişlere yetişemiyor
03.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacı İlhan Helvacı bel fıtığı ağrılarına son verecek sandalye üretti. Yapılan sandalye yoğun talep görüyor.

700 yıl önce ilkel yöntemlerle yapılan bel ağırlarını sonlandıran sandalyeyi yeniden üreten İnegöllü mobilyacı İlhan Helvacı, taleplere yetişemiyor. Yapılan sandalye sayesinde bir çok kişinin ağırlarından kurtulduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan mobilyacı İlhan Helvacı, "Ailemizden bir büyüğümüzün bel rahatsızlığı vardı. Gelip bizlere daha önce böyle bir sandalyenin olduğunu söyledi. Bizler de yaptığımız araştırmalar neticesinde 700 yıl önce böyle bir sandalyenin olduğunu gördük. Bunu tekrar yapıp kendisine verdik. Yaklaşık 20 dakika boyunca sandalyede oturduktan sonra ağırlarının gittiğini söyledi. Daha sonra bunun üretimini yapmaya karar verdik. Duyan bizleri arıyor. Bizler de gelen siparişler üzerine yapıp teslim ediyoruz. Yaklaşık 10 gün içerisinde imal ediyoruz. Doğal ahşap, kayın, ceviz, meşe ağacından hangisinden istiyorsalar ona göre yapılıyor. Şu anda yoğun bir talep var. Elimizde hazır yapılı yok, tamamen siparişlere göre yapıyoruz. Fiyatı ise 750 TL. Alternatif tıp olarak uzmanların bu sandalyeyi önerdiğini duyuyoruz. Ürünümüz tamamen portatif iki parçadan oluşuyor. Takıyorsun, oturuyorsun isteğiniz yere rahat bir şekilde götürebilirsiniz" dedi.

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Mehmet Kolay ise, "Bel fıtığım vardı. Genelde ağır kaldıran herkese buna rastlamak mümkün. Doktorum bana düz yerde oturmamı önerdi. Fakat sandalyede yemek masasında oturduğumda bel fıtığından dolayı şikayetlerim oluyordu. Yemek yemekte bile zorluk çekiyordum. Bir arkadaşım bu konuda bana bilgi verdi ve İlhan ustayı önerdi. 700 yıllık bir geçmişi olan sandalyenin olduğunu öğrendim. Arkadaşımın aldığı sandalyede 20 dakika oturduğumda belime iyi geldiğini fark ettim. Bende sipariş verdim ve sandalyemi almaya geldim. Ben herkese tavsiye ediyorum. Denediklerinde anlayacaklar" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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