Akrabası 8 Aylık Bebeğe Tecavüz Etti, Halk İdam Talebiyle Sokağa İndi
Hindistan'da 8 aylık bir bebek, kuzeni olan 27 yaşındaki adamın tecavüzüne uğradı. Bebek tedavi altına alınırken suçunu itiraf eden adam için idam kampanyası düzenlendi.
Hindistan'nın Delhi şehrinde sekiz aylık bir kız çocuğu, anne ve babası evde olmadığı sırada, 27 yaşındaki kuzeninin tecavüzüne uğradı. Anne ve baba, eve geldiklerinde kanlar içinde buldukları kızlarını hemen hastaneye kaldırdı.
BEBEK AMELİYATA ALINDI
Olay sonrası polis tarafından yapılan soruşturma sonrası kızın 27 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden ve ismi açıklanmayan kuzen tutuklandı. İç organları ağır hasar gören bebeğin, üç saatlik ameliyat sonrası hastanede tedavi görmeye devam ettiği açıklandı.
İDAM İSTİYORLAR
Tecavüze uğrayan kızı hastanede ziyaret eden bir kadın hakları örgütünün lideri Swati Maliwal, daha önce çocuklara tecavüz eden kişilerin idam edilmesi için 30 günlük bir eylem yaptıklarını ve bu tür canilerin idam edilmesi için gereken yasanın çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Çocuk hakları savunucuları, mahkemeye tüm halkın dahil olması için kampanya başlattı.
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İdam ancak tecavüzcülerin bu dünyada ki kurtuluşu olur,hadım edeceksin kısır bırakacaksın ömür boyu pişmanlık duymasını ve toplum içinde dışlanmasını sağlayacaksın daha sonra zaten vicdan yapıp intihar ederler.Türkiye de ise tecavüzcülerin cezaevlerinde koğuşlarda başlarına neler geldiğini hepimiz biliyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hindistan Adana yı geçti :-)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ulan ne idamı.bir komyon kalın mıcır taş dökün .belden aşağı gömün sonra taşlatarak öldürtün.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Şeriatta kısasa kısas var eğer tüm dünyada şeriat uygulanırsa o zaman huzur gelirCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bİ ZAMANLAR BİZİM ÜLKEMİZDEDE IDAM GÜNDEMDEYDİ AMA NEDENSE ŞİMDİ SES YOK EĞER GERÇEKTEN İDAM GELECEKSE ÖNCE BU ŞEREFSİZLERE GELSİNCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır