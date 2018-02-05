Akrabası 8 Aylık Bebeğe Tecavüz Etti, Halk İdam Talebiyle Sokağa İndi

Hindistan'nın Delhi şehrinde sekiz aylık bir kız çocuğu, anne ve babası evde olmadığı sırada, 27 yaşındaki kuzeninin tecavüzüne uğradı. Anne ve baba, eve geldiklerinde kanlar içinde buldukları kızlarını hemen hastaneye kaldırdı.

BEBEK AMELİYATA ALINDI

Olay sonrası polis tarafından yapılan soruşturma sonrası kızın 27 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden ve ismi açıklanmayan kuzen tutuklandı. İç organları ağır hasar gören bebeğin, üç saatlik ameliyat sonrası hastanede tedavi görmeye devam ettiği açıklandı.

İDAM İSTİYORLAR

Tecavüze uğrayan kızı hastanede ziyaret eden bir kadın hakları örgütünün lideri Swati Maliwal, daha önce çocuklara tecavüz eden kişilerin idam edilmesi için 30 günlük bir eylem yaptıklarını ve bu tür canilerin idam edilmesi için gereken yasanın çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çocuk hakları savunucuları, mahkemeye tüm halkın dahil olması için kampanya başlattı.