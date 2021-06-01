Akrabaların arazi kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akrabaların arazi kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Akrabaların arazi kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı. Olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha hayatını kaybederken, kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Şanlıurfa Valisi Erin olay yerine gitti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Mahallesi'nde akraba aileler arasında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar ile olayın yaşandığı mahalleye giden Vali Erin, burada güvenlik güçleriyle görüşerek alınan tedbirleri değerlendirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
Son dakika: 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Cristiano Enes Ünal Ergin Ataman Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akrabaların arazi kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:00:14. #1.16#

title