Akrabaların arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Malatya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesi Tosunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Musa K. (19) ile Bilal Karakaş (39) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası Musa K. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu göğüs bölgesine isabet alan Bilal Karakaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Musa K.'nın olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı