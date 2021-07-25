Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada
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Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de akrabalar arasında kavga çıktı.

Sarıyer'de akrabalar arasında kavga çıktı. Evde çıkan kavga sokağa taşarken, olaya karışanlardan birinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Kavga anı çevredekilerin kamarasına böyle yansıdı.

Olay, 15 Temmuz Perşembe günü Sarıyer PTT evlerinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Aile fertlerinden birinin psikolojik sorunlarından dolayı büyüyen kavga sokağa taşındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederek, tarafları sakinleştirdi. Kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada
Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada
Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada
Akrabalar arasındaki kavga sokağa taştı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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