Akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Haliliye İlçesine bağlı Terzi Mahallesinde meydana geldi. Akraba olan iki aile fertleri arasında, ev yaptırma konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mahmut Alabay, Abdulkadir Alas ile adı öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut Alabay ile Abdulkadir Alas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen Alabay ile Alas'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Silahlı kavga sonrası jandarma Terzi Mahallesinde yoğun önlem aldı. Olaya karışanların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.