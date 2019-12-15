Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
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Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

15.12.2019 20:11 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:13
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki 'nde, akraba olan aile bireyleri arasında, "Nişan törenimize niye gelmediniz?" diyerek çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, amca çocukları Yaşar (60), Salih (57), Doğan (26), Müslüm (37) ve Bekir (37) ile kadınlardan Hanım (47) ve Pembe Yaşar (60) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar ve Salih Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, olayın ardından mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
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