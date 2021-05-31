Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde Atar soyadlı akraba iki grup arasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.


Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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