Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
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Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki akraba arasında çıkan kavgada kan aktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki akraba arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavgada tüfekle vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı. Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Serkan Şansever/ İHA)

Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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