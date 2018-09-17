Akrabalar Arasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Bahçeler 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde akrabalar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçak ve sopa darbeleriyle 4 kişi yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri tarafından polise haber verilmesi üzere olay yerine gelen ekipler müdahale ederek kavgaya son verdi. Kavgada Güven F., Harun F., Seher F. ve 3,5 aylık hamile olan Asiye F. yaralandı. Yaralılar 112 acil ve polis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN