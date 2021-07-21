AKRABALAR ARASINDA BIÇAKLI-SOPALI KAVGA: 7 YARALI

TRABZON'un Of ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı.

TRABZON'un Of ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı.

Of'un Uluağaç Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Trabzon'da hastanelere kaldırdı. Yaralılarının hastanedeki tedavileri sürerken, mahallede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı