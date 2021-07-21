Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 7 yaralı
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Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 7 yaralı

Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Of ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçakla kavgada 7 kişi yaralandı.

Trabzon'un Of ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçakla kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın birinci gününde sabahın erken saatlerinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından mahallede güvenlik önlemi alındı. Mahallede bayramın ikinci günü tekrar karşılaşan iki aile arasında tekrar başlayan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine bıçaklarla saldırması sonucu yaşanan arbede sırasında 7 yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, Of ilçesindeki Uluağaç Mahallesi'nde meydana gelen bıçakla kavga sonrası Trabzon Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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