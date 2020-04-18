Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı (2) CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDEAntalya'nın Serik ilçesinde, arazi kavgasında Şefik Özkaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Antalya'nın Serik ilçesinde, arazi kavgasında Şefik Özkaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 4 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

Kaynak: DHA