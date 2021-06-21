Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi 8040. Sokak'ta akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar 32 yaşındaki Ahmet Keskin'e isabet etti. Ayağından vurulan Keskin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavga olayına karışan ve Keskin'i ayağından vuran şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı