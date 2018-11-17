Akraba Ziyareti Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı
Erzincan'da, akrabalarını ziyarete gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da, akrabalarını ziyarete gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Duygu Tezer'in (24) kullandığı 17 NK 544 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan geçidi Cehennem Deresi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra çocukları Zehle Nisa (2) ve Muhammet Ecmel (5) ile kayınpederi Vahyettin Tezer (62) yaralandı.
Ambulanslarla götürüldükleri Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazada yaralanan ailenin, Bursa'dan memleketleri Ağrı'ya akrabalarını ziyarete gittikleri öğrenildi.