Akraba ziyareti için Bozüyük'e gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

26.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:56

Ukrayna'dan akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İslamiyet'i araştırarak Müslüman olmaya karar veren Kseniya Bondarenko için müftülükte ihtida töreni yapıldı.

Bozüyük Müftülüğüne gelen Bondarenko, burada yapılan törenle "Zeynep" ismini aldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Müslüman olan Bondarenko'ya ihtida belgesi ve dini kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA