Son dakika haber: Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı
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Son dakika haber: Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı

MALATYA - Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akraba oldukları öğrenilen Mahmut K. ile U.Ö. karşılaştıkları Vaizoğlu Sokak'ta çıkan tartışmanın ardından kavgaya tutuştu.

Yaşanan kavgada U.Ö. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu sağ baldır içi ile göğüs bölgesine isabet alan Mahmut K. yaralanırken, olayın şüphelisi bölgeye geldiği araç ile kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çok fazla kan kayıp eden yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan Mahmut K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın şüphelisi U.Ö. ekipler tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son dakika haber: Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı
Son dakika haber: Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı
Son dakika haber: Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı
Son dakika haber: Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı
Son dakika haber: Akraba kavgasında silahla vurulan şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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