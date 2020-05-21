Akraba iki aile arasında kavga: 2'si ağır 5 yaralı
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Akraba iki aile arasında kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Siirt'te akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

21.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:58

Siirt'te akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alan Mahallesi Muhammet Kıymaz Caddesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada İsmail, Mehmet Sabri, Nazım, Bahattin ve Seyfettin A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bahattin ve Nazım A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Akraba iki aile arasında kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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