Akraba Evliliği Yüzünden, Yemen'de 200 Nüfuslu Köyde 70 Kişi Kör Oldu

Mahat Köyü, 2015 yılından bu yana iç savaşın pençesinden kurtulamayan Yemen'in en fakir yerleşim yerlerinden biri. Açlık sınırında yaşayan 200 köylünün 70'i kör oldu. Genetik hastalığın yayılmasının ardındaki neden ise akraba evlilikleri.

DOKTORLAR, NEDENİNİN AKRABA EVLİLİĞİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

200 kişilik köyün 70 sakini retina tabakasının düzgün gelişmemesi nedeniyle görme kaybından muzdarip. Yerel doktorlar, köyde görme engelli hastaların yoğun olarak bulunmasının nedeninin akraba evliliği olduğunu belirtiyor.

TEDAVİ EDECEK HERHANGİ BİR TIBBİ YÖNTEM BULUNAMIYOR

Kuzenler arası evliliğe sık rastlanan köyde, genetik bir hastalık olan retina bozukluğu da nesilden nesle gittikçe daha fazla kişide görülmeye başlanmış. Mutasyona uğrayan kromozomlar retina tabakasının düzgün gelişmesine engel olurken, bugün bu hastalığı tedavi edecek herhangi bir tıbbi yöntem bulunmuyor.