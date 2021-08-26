Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
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Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iddiaya göre, çocukların kavgası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iddiaya göre, çocukların kavgası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Olay Diyarbakır'ın Hani ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, akraba iki aile arasında tartışma çocuklarının kavga etmesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada M.Y., M.F.Y., A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken, Remzi Yıldızise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekipleri gelirken, acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar önce Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Diyarbakır'daki bazı hastanelere sevk edildi.

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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