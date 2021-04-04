Akrabaların kavgasında kan aktı
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Akrabaların kavgasında kan aktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde yaşandı. Akraba oldukları belirlenen iki grup arasında silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan olmazken; Ahmet T., Emrah T. ile Hasan T. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı
Akrabaların kavgasında kan aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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