Akraba 3 gencin silahlı eğlencesinde kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, akraba 3 gencin eğlencesi sırasında Mehmet Akif U.'nun (19) tabancayla rastgele ateş açması sonucu mermilerin hedefi olan Halil İbrahim Değirmenci (16) yaşamını yitirdi, Mehmet Çakıltaş yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, akraba 3 gencin eğlencesi sırasında Mehmet Akif U.'nun (19) tabancayla rastgele ateş açması sonucu mermilerin hedefi olan Halil İbrahim Değirmenci (16) yaşamını yitirdi, Mehmet Çakıltaş yaralandı.

Çobanlar ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde akraba olan 3 genç, ailelerine ait çiftlikte dün gece iddiaya göre, alkol almaya başladı. Bir süre sonra Mehmet Akif U., yanında taşıdığı tabancayla henüz bilinmeyen nedenle rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Halil İbrahim Değirmenci ve Mehmet Çakıltaş'a isabet etti. Sesleri duyanlar, olay yerine geldiklerinde 2 genci yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Halil İbrahim Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı olan Mehmet Çakıltaş ise ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Halil İbrahim Değirmenci'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Akif U. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA