AKRA Gran Fondo, amatör bisikletçileri Antalya'da buluşturacak

ANTALYA (İHA) - Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Covid-19 salgını sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından, amatör bisikletçileri dördüncü kez Antalya'da buluşturacak. 8 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyon için kayıt süreci ise internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Antalya'da ve Türkiye'de bisiklet kültürünün güçlenmesine ve daha fazla kişinin bisiklete ilgi duymasına katkı sağlayan organizasyonun parkuru da yeniden kurgulandı. Daha önce Antalya'nın merkez ilçelerinde düzenlenen yarış, bu yıl Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleşecek.

104 km'lik AKRA Parkuru ve 52 km'lik AG Tohum Parkuru'nun başlangıç ve bitiş noktası, Kemer Cumhuriyet Meydanı olacak. Böylece Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından gelecek olan amatör bisikletçiler, bu sefer Antalya'nın farklı bir noktasında pedal basacak. Ayrıca Antalya ve Kemer'in doğal güzellikleri de iki parkur boyunca bisikletçilere eşlik edecek ve onlara benzersiz bir yarış deneyimi sunacak. - İSTANBUL