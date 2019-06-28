Akra Caz Festivali Dee Dee Bridgewater ile son buluyor

Antalya Akra Caz Festivalinde Dee Dee Bridgewater'a konser gecesi Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik edecek.

Antalya Akra Caz Festivali ikinci yılına dünyanın en iyi caz vokalistleri arasında gösterilen, toplamda 8 kez Grammy'ye aday olan ve 2011 yılında "En iyi caz vokal albüm" dalında Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewater ile veda edecek. Caz klasiklerine getirmiş olduğu sıra dışı yorumla dikkatleri üzerinde toplayan Dee Dee Bridgewater'a konser gecesi Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA