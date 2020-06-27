Akpolat: Su baskınları sorununu tamamen çözeceğiz Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçedeki altyapı çalışmalarını tamamladıklarında, su baskınları sorununun tamamen çözüleceğini söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçedeki altyapı çalışmalarını tamamladıklarında, su baskınları sorununun tamamen çözüleceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçede sorunlu olan bölgelerdeki altyapı çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak; "Beşiktaş'ta uzun yıllar çözümsüz kalan altyapı sorunları nedeniyle defalarca evini sel vuran komşumuz, altyapı çalışmamız sonrasındaki yoğun yağışta evini su basmadığı için çok mutlu. İlçemizdeki altyapı çalışmalarını tamamladığımızda, su baskınları sorununu tamamen çözeceğiz." dedi.

10 yıldır Nüzhetiye Caddesi üzerinde yaşayan ve evini dört defa sel vurduğunu belirten ilçe sakini Sara Çilem Deffert ise belediyenin konuyla ilgili yaptığı altyapı çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Yağmur yağdığı gecelerde uykumdan uyanıp sabaha kadar nöbet tutardım kaygılı bir şekilde, evimi tekrar su basacak mı diye. Çalıştığım evde olmadığım zamanlarda ailemi ve komşularımı uyarıp onlara evimin yedek anahtarlarını verirdim. Artık bunlar benim için geçmişte kaldı. Çünkü belediyemizin yaptığı bu son altyapı çalışması sayesinde, geçenlerde yağan yoğun yağmur sonrası evime hiçbir şey olmadı. Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA