Akpolat: Kriz masası oluşturduk, ekiplerimiz sahada İstanbul'da bugün gerçekleşen fırtınada Beşiktaş ilçesinde, belediye tarafından yapılan açıklamaya göre metrekare başına 70 kg'ı aşan seviyelerde yağış düştü.

İstanbul'da bugün gerçekleşen fırtınada Beşiktaş ilçesinde, belediye tarafından yapılan açıklamaya göre metrekare başına 70 kg'ı aşan seviyelerde yağış düştü. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi tarafından fırtına nedeniyle oluşan 43 su baskını, 36 ağaç devrilme vakası tespit edildi. Daha önceden hazırlıklarını yaptığını bildiren Beşiktaş Belediyesi, ekiplerinin vakit kaybetmeden, belirlenen yerlerde konumlanıp gerekli müdahalelerde bulunarak ilçe sakinlerinin mağdur olmasını engellemek adına çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Fırtına tahminlerinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren belediyemizde bir 'Kriz Masası' oluşturduk. Muhtemel risklere yönelik sahada hazır bulunan ekiplerimiz, koordinasyon halinde gerekli müdahaleleri ivedilikle gerçekleştirmektedirler" dedi.

Akpolat, Beşiktaş Belediyesi ile İSKİ'nin geçtiğimiz aylarda başlattığı altyapı çalışmalarını da hatırlattı ve ekledi: "Ortaya çıkan bu tabloda çok net bir şekilde görüyoruz ki, Beşiktaşımızın uzun yıllardır ihmal edilen altyapı sorunlarına yönelik İSKİ ile başlattığımız çalışmalar hayati önem taşımaktadır. Beşiktaş'ta bu tip durumları önlemek için kronik sorunlara kalıcı çözümler getiriyoruz."

Kaynak: DHA