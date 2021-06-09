AKPM Ukrayna delegasyonu Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti
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AKPM Ukrayna delegasyonu Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti

AKPM Ukrayna delegasyonu Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mariia Mezentseva başkanlığında Ukrayna parlamenter heyeti, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret ederek Akademi Başkanı Muhittin Özdemir ile görüştü.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mariia Mezentseva başkanlığında Ukrayna parlamenter heyeti, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret ederek Akademi Başkanı Muhittin Özdemir ile görüştü.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Mezentseva ve beraberindeki heyet, Akademinin işleyişi, hakim ve savcı eğitimleri, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, dost ülke Ukrayna parlamento üyelerini Adalet Akademisinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye Adalet Akademisinin çok sayıda ülke ile adalet ve hukuk alanında eğitim faaliyetleri düzenleyerek iş birliğini sürdürdüğünü aktaran Özdemir, "Türkiye ile Ukrayna arasında tarihi eskilere dayanan dostluk ilişkisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ukrayna ile iş birliğine çok önem verdiğini belirtmek isterim. Kadim dostluğumuzun bulunduğu Ukrayna parlamento heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında sıcak ilişkilerin varlığına işaret eden Özdemir, "Her konuda iş birliği çalışmaları üst düzeyde devam ediyor. Bu kapsamda ben göreve başladıktan sonra iki farklı Ukrayna hakim ve savcı heyetini akademimizde ağırladık. Bu kapsamda çalışmalarımızın artarak devam etmesi, memnuniyet duymamıza vesile oluyor. Bugün de burada parlamentonun değerli parlamenterlerini ağırlamak ayrıca gurur verici." görüşünü paylaştı.

"Güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum"

AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva da Türkiye Adalet Akademisinin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulduklarını için mutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye ile iş birliğinin önemine değinen Mezentseva, "Ağustos ayında biz Ukrayna'nın 30'uncu yıl dönümünü kutlayacağız. Hem Cumhurbaşkanımız, hem parlamentomuz, hem de ülkemiz açısından adalet reformu tabii ki en büyük işlerimizin başında gelmektedir. Adil yargıya erişim ve insan haklarına erişim elbette ki çok mühim. Biz de o nedenle Adalet Akademisini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık. Karşılıklı iş birliği ile güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AKPM Ukrayna delegasyonu Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti
AKPM Ukrayna delegasyonu Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti
AKPM Ukrayna delegasyonu Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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