AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı

AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Suriye raportörü Yunanlı parlamenter Theodora Bakoyannis, Türkiye’nin Suriye’ni kuzeyinde askeri bir operasyon kaçınması gerektiğini söyledi.

09.10.2019 16:21
AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Suriye raportörü Yunanlı parlamenter Theodora Bakoyannis, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri bir operasyondan kaçınması gerektiğini söyledi.


Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Theodora Bakoyannis, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki sınıra askeri müdahalesi, kaçınılmaz olarak büyük bir gerilime ve daha fazla çatışma ihtimaline neden olacaktır. Bu durum, Suriye'daki Kürt nüfusun üzerinde olduğu kadar bütün bölge barış ve istikrarı için de kötü sonuçları olacaktır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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