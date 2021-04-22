AKPM Raportörü Jallow'dan "ayrılıkçı" yasa tasarısı eleştirisi Açıklaması
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AKPM Raportörü Jallow'dan "ayrılıkçı" yasa tasarısı eleştirisi Açıklaması

AKPM Raportörü Jallow'dan 'ayrılıkçı' yasa tasarısı eleştirisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Raportörü Momodou Malcolm Jallow, "Bu yasa tasarısının Müslüman kadınların ötekileştirilmesini daha da meşrulaştırılmasını sağlayacak ve Müslümanlara karşı nefret, hoşgörüsüzlük ve nihayetinde şiddet iklimi oluşturmasına katkıda bulunacak...

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Raportörü Momodou Malcolm Jallow, "Bu yasa tasarısının Müslüman kadınların ötekileştirilmesini daha da meşrulaştırılmasını sağlayacak ve Müslümanlara karşı nefret, hoşgörüsüzlük ve nihayetinde şiddet iklimi oluşturmasına katkıda bulunacak olmasından derin endişe duyuyorum." dedi.

İsveçli Jallow, AKPM ilkbahar oturumunda yaptığı konuşmada, Fransa'da "ayrılıkçı" yasa tasarısının Ulusal Meclis ve Senato'da kabul edildiğini ve son kez Meclis'te oylanacağı anımsattı.

Bu tasarının birçok açıdan sorun teşkil ettiğini ifade eden Jallow, "(Fransa) Müslümanları hedef alarak özünde onlara ayrımcılık yapıyor, onlar hakkındaki şüpheyi artırıyor ve bu grup ile yabancı veya terörist tehditler arasında dolaylı olarak bağ olduğunu öne sürüyor." ifadesini kullandı.

Jallow, tasarıyla sivil toplumun çalışmalarının sınırlandırıldığını ve derneklerin kapatılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Din özgürlüğünün aşırı şekilde kısıtlanması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesine aykırı olacaktır. Bu yasa tasarısının Müslüman kadınların ötekileştirilmesini daha da meşrulaştırılmasını sağlayacak ve Müslümanlara karşı nefret, hoşgörüsüzlük ve nihayetinde şiddet iklimi oluşturmasına katkıda bulunacak olmasından derin endişe duyuyorum."

Fransız milletvekillerini tüm Fransızların insan haklarını ve temel özgürlüklerini korumaya çağırdığını aktaran Jallow, devletin güvenliğini artırma konusundaki yanılsamanın bedelinin Müslümanların dini inançları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmasının olamayacağını vurguladı.

Jallow, İslamofobinin, Yahudi ve Afrika karşıtlığının yapısal ve kurumsal düzeyde var olduğunu kaydederek, "Ulusal hukuk yoluyla bir azınlık grubunun günah keçisi ilan edilmesi, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken ve benzeri görülmemiş tehlike oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raportör Jallow, tasarının Fransız yasalarına aykırı olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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