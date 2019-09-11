AKPM Başkanı Pasquier, Azerbaycan'da

11.09.2019 12:26

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier'in iki günlük Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüşmesi bekleniyor.



Bakü'de yetkililerle bir dizi toplantı yapması da beklenilen Pasquier, Aile, Kadın ve Çocuklardan sorumlu Parlamento Komitesi üyeleri, Disiplin Komisyonu üyeleri ile görüşmeler de gerçekleştirecek ve Avrupa Konseyinin 70. yıl dönümü vesilesiyle Bakü'de yapılacak olan "Haklarımız, Özgürlüğümüz, Avrupa'mız" isimli konferansa katılacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA