AKPM Başkanı Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı Yıldız ile TBMM'de görüştü
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AKPM Başkanı Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı Yıldız ile TBMM'de görüştü

Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
AKPM Başkanı Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı Yıldız ile TBMM'de görüştü

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile bir araya geldi.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile bir araya geldi.

Yıldız'ın TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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