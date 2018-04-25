Akpm Bahar Dönemi Genel Kurulu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, "Türkiye'yi DEAŞ'ı desteklemekle suçlamak, böyle bir iddiada bulunmak akıldan, vicdandan ve gerçeklik bilincinden nasibi olmayanların yapabileceği bir şey" dedi.

Strazburg'da devam eden AKPM Bahar Dönemi Genel Kurulunda "DEAŞ Terör Örgütünün Finansmanı: Alınacak Dersler" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan Aktay, ülkelerin terörle mücadele sürecinde terör örgütlerinden birkaç adım önde olması gerektiğini belirterek, "Terör örgütleri genellikle birbirlerini taklit ederler. DEAŞ, kaynakları üzerinde baskı kurduktan sonra, muhtemelen bölgedeki diğer terör örgütlerinin modelini takip edecektir. Özellikle PKK'nın finans yöntemleri DEAŞ tarafından takip edilebilir. PKK, uyuşturucu kaçakçılığı, insan trafiği, yasa dışı sınır ticareti, şantaj ve gasp gibi yöntemleri içeren ama bunlarla da sınırlı olmayan geniş bir yasa dışı gelirler ağına sahiptir." şeklinde konuştu.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin terör örgütleri arasında ayrım yapmaması gerektiğini vurgulayan Aktay, "Bütün bu kaynakların ve yöntemlerin DEAŞ tarafından da uygulanmasını engellemeliyiz. PKK tarafından geniş ölçüde kullanılmakta olan bu yöntemlerin DEAŞ tarafından da kullanılması kuvvetle muhtemeldir. DEAŞ, PKK'nın yöntemlerini izleyebilir." diye konuştu.

DEAŞ'ın terör eylemlerinin büyük çoğunluğunun Müslüman ülkelerde ve Müslümanlara karşı yapıldığını kaydeden Aktay, şöyle konuştu:

"DEAŞ'ın kurbanlarının çoğunluğu Müslümanlar olmuştur. Lütfen sadece bu gerçeği göz önünde bulundurarak bile olsa, "İslami terör" lafını kulanmaktan kaçının. Bu teröristler, öncelikle Müslümanları hedef almaktadır. Bu terör örgütlerinin Müslüman mağdurları başkalarından yüzlerce kez daha fazladır. Suriye'deki durum Türkiye'nin öncelikli endişe konularından biridir. Suriye'den ayrı olarak bu krizden en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir. Krizin bütün yanları gibi DEAŞ terör örgütü de en fazla Türkiye'yi etkilemiştir. DEAŞ terörü yüzünden çok sayıda vatandaşımızı kaybettik."

Oturumda bazı aşırı sol üyelerin Türkiye hakkında dile getirdikleri iddialara da değinen Aktay, "Bu Meclis çatısı altında az önce Türkiye hakkında işitmek durumunda kaldığım iftiralar ve militan propaganda dili karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor olduğumu söylemek istiyorum. Türkiye'yi DEAŞ'ı desteklemekle suçlamak, böyle bir iddiada bulunmak akıldan, vicdandan ve gerçeklik bilincinden nasibi olmayanların yapabileceği bir şey. Bu aslında bölgede, gerçekte aynı amaca hizmet etmekte olan başka bir terörist örgüt lehine kullanılan bir propaganda dilinden başka bir şey değil." dedi.

AKPM Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Genel Kurulun dün düzenlenen bir yan etkinliğine eski PYD eş başkanı Salih Müslüm'ün davet edilmesini ve Fransız polisi nezaretinde toplantıya katılmasını kınayarak çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı almıştı.

Toplantıya Türkiye delegasyonu çok sınırlı sayıda bir katılımla devam etti.