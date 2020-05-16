Akpınar Yaşam Merkezinde maske üretiliyor
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Akpınar Yaşam Merkezinde maske üretiliyor

Akpınar Yaşam Merkezinde maske üretiliyor Sındırgı'da kadınları sosyal hayata kazandırmak, yöresel ürünleri ön plana çıkarmak ve ekonomik katkı sağlamak adına faaliyete geçirilen Akpınar Yaşam Merkezi de KOVİD 19 tedbirleri kapsamında 2 ayı geçkin süredir kapılarını kapattı.

Akpınar Yaşam Merkezinde maske üretiliyor
16.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:42

Akpınar Yaşam Merkezinde maske üretiliyor

BALIKESİR - Sındırgı'da kadınları sosyal hayata kazandırmak, yöresel ürünleri ön plana çıkarmak ve ekonomik katkı sağlamak adına faaliyete geçirilen Akpınar Yaşam Merkezi de KOVİD 19 tedbirleri kapsamında 2 ayı geçkin süredir kapılarını kapattı. Merkezde yalnızca dikim atölyesinde maske üretim yapılıyor.

Akpınar Yaşam Merkezinde kurs gören ve atölyelerde üretim yapan kadınlar merkezleri kapanınca çareyi evden üretime devam etmekte buldu. Evlerinde üretime devam eden kadınlar " Evde kal, hayat eve sığar" çağrısı yapmayı da unutmadı. 400'e yakın üyesi bulunan merkezde kadınlar evden üretime devam ederek siparişlerini yetiştiriyor. Bu sayede hem evde kalıp hem de ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Bir okul niteliği taşıyan Akpınar Yaşam Merkezi bir taraftan da amacına ulaşmış oldu. Burada bilgi edinen ve el becerilerini geliştiren kadınlar kendi başlarına da üretime devam edebiliyor. Kadınlar arasındaki iletişimde telekonferans ve sosyal medya grupları aracılığı ile sağlanıyor.

Akpınar Yaşam Merkezi gazete dokuma atölyesinde eski kağıtlardan harika işler yapan Zehra Meydan " Akpınar Yaşam Merkezindeki işlerimizi evde yapmaya devam ediyoruz, hayat eve sığar. Daha güzel günler için evde kal Sındırgı, evde kal Türkiye" sözlerine yer verdi.

Jüt işleme, iğne oyası, Yörük bebekleri gibi alternatif ve internet üzerinden satışı olan ürünler de evlerde üretilmeye devam ediyor. Yaşam merkezinde tek açık olan dikim atölyesinde ise maske üretimi gerçekleştiriliyor.

Akpınar Yaşam Merkezinde maske üretiliyor

Kaynak: İHA

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