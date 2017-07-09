Akpınar'da Jeotermal Kaynak Bulundu

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Akpınar ilçesine bağlı Elderek Ortaoba köyünde jeotermal kaynak bulunduğunu bildirdi.



Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından Akpınar ilçesine bağlı Elderek Ortaoba köyünde yapılan sondaj çalışmalarından sonuç alındığını belirtti.



Çalışmalar sonunda sıcak su kaynağına ulaşıldığını kaydeden Arslan, sıcak su kaynağının 550 metre derinlikte bulunduğu bilgisini paylaştı.