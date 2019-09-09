Akpınar Belediye Başkanı Turgut ilçedeki öğretmenlere 'Beyaz Zambaklar Ülkesi' kitabını hediye etti

09.09.2019 17:18

Kırşehir'in Akpınar ilçesi Belediye Başkanı Şükrü Turgut, ilçede yer alan okulları ziyaret ederek öğretmenlere 'Beyaz Zambaklar Ülkesi' adlı kitap hediyesin de bulundu.



Yeni Eğitim-Öğretim döneminin açılmasıyla birlikte ilçe Milli Eğitim Müdürü ile okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Turgut, güzel bir gelecek oluşturmak için çalışmalar yürütüklerini söyledi.



İlçe Belediye Başkanı Turgut, "Eğitim-Öğretim yılı açılışı dolayısıyla okuyarak beğendiğim bir kitabı öğretmenlerimize hediye ettim. Gazi Mustafa Kemal'in de okuyarak ordusuna önerdiği bir kitabı hediye etmekten ziyade içeriğini önemli buluyorum. Mutlak öğretmenlerimiz hediye ettiğim kitabı okumuştur ama yinede de geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin beğeni ile sıkılmadan okuyacağı ve tavsiye edeceği bir kitap. İlçemizde sosyal ve kültürel etkinliklerimiz aralıksız da sürecek. Eğitim desteklerimiz belediye olarak asla son bulmayacak"dedi.



Belediye Başkanı Turgut ilçe Milli Eğitim Müdürü Örsan Pınar ile okulları gezerek eksiklikleri gezip yapılabilecekler noktasında da bilgilendirme yaptı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA