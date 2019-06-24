AKP Seçmeni İstanbul'daki Seçim Sonuçlarını Nasıl Değerlendiriyor?

AKP Seçmeni İstanbul'daki Seçim Sonuçlarını Nasıl Değerlendiriyor?

AKP seçmeni İstanbul'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor?

AKP seçmeni İstanbul'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor? Amerikan haber ajansı AP'ye konuşan AKP'li seçmenler, sonuçlardan duydukları üzüntüyü dile getirdi


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