AKP kongresi ne zaman 2021? AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi tarihi
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AKP kongresi ne zaman 2021? AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi tarihi

19.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:15
AKP kongresi ne zaman 2021? AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi tarihi

AKP kongresi ne zaman 2021? sorusu merak ediliyor. "Güven ve İstikrar" ile yapılacak. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi tarihi haberimizde.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi "Güven ve İstikrar" teması ile yapılacak. AKP kongresi ne zaman 2021? sorusunun yanıtı...

2021 AKP KONGRESİ NE ZAMAN?

AK Parti'nin 24 Mart'ta yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu.

Basın yayın organlarında yer alan ilana göre, kongre Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Kongrede, divan seçimi ve gündemin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.

Faaliyet raporu ile gelir-gider ve kesin hesap raporlarının müzakere edilip oylanacağı kongrede, gelecek dönem tahmini bütçesi belirlenecek.

Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ibrası ile Tüzük Değişikliği Komisyonu raporu oylandıktan sonra Genel Başkan ve partinin diğer organlarının seçimi gerçekleştirilecek.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:17:29. #1.16#
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