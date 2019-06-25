AKP İstanbul'daki Kalesi Fatih'te Neden Kaybetti?
VOA Türkçe muhabiri Tan Çetin, İmamoğlu'nun bu sürpriz çıkışına sahne olan Fatih sokaklarında seçmenlere mikrofon uzattı, AKP'nin kalesinde yaşadığı bu oy kaybının nedenlerini sordu.
VOA Türkçe muhabiri Tan Çetin, İmamoğlu'nun bu sürpriz çıkışına sahne olan Fatih sokaklarında seçmenlere mikrofon uzattı, AKP'nin kalesinde yaşadığı bu oy kaybının nedenlerini sordu
Kaynak: DailyMotion.com
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri