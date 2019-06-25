AKP İstanbul'daki Kalesi Fatih'te Neden Kaybetti?

AKP İstanbul'daki Kalesi Fatih'te Neden Kaybetti?

VOA Türkçe muhabiri Tan Çetin, İmamoğlu'nun bu sürpriz çıkışına sahne olan Fatih sokaklarında seçmenlere mikrofon uzattı, AKP'nin kalesinde yaşadığı bu oy kaybının nedenlerini sordu.

VOA Türkçe muhabiri Tan Çetin, İmamoğlu'nun bu sürpriz çıkışına sahne olan Fatih sokaklarında seçmenlere mikrofon uzattı, AKP'nin kalesinde yaşadığı bu oy kaybının nedenlerini sordu


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