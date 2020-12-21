AKP'den istifa ederek DEVA'ya geçen Yeneroğlu'ndan, tartışma yaratacak 'İrfan Fidan' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AKP'den istifa ederek DEVA'ya geçen Yeneroğlu'ndan, tartışma yaratacak 'İrfan Fidan' açıklaması

21.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:49

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay'a atanan ancak ve hiçbir faaliyette bulunmadan kısa sürede AYM üyeliği için aday olan, Yargıtay'dan en yüksek oy alan İrfan Fidan'ın kendisine masasındaki dosyaları gösterip "devletin kaderi bu masada belirleniyor" dediğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay'a atanan ancak ve hiçbir faaliyette bulunmadan kısa sürede AYM üyeliği için aday olan, Yargıtay'dan en yüksek oy alan İrfan Fidan'ın kendisine masasındaki dosyaları gösterip "devletin kaderi bu masada belirleniyor" dediğini söyledi.

Mustafa Yeneroğlu, Osman Kavala davası, reform söylemi ve yargıdaki gelişmeleri Şirin Payzın, Gökçer Tahincioğlu'na yorumladı.

AKP'den istifa ederek DEVA'ya geçen Yeneroğlu'ndan, tartışma yaratacak 'İrfan Fidan' açıklaması

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan İsmail Demir Donald Trump Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Bakan Demet Akalın Şevket Çoruh
Spor Vitor Hugo Çağdaş Atan Mbaye Diagne Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İzmir İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AKP'den istifa ederek DEVA'ya geçen Yeneroğlu'ndan, tartışma yaratacak 'İrfan Fidan' açıklaması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:51:49. #1.14#
title