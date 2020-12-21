AKP'den istifa ederek DEVA'ya geçen Yeneroğlu'ndan, tartışma yaratacak 'İrfan Fidan' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay'a atanan ancak ve hiçbir faaliyette bulunmadan kısa sürede AYM üyeliği için aday olan, Yargıtay'dan en yüksek oy alan İrfan Fidan'ın kendisine masasındaki dosyaları gösterip "devletin kaderi bu masada belirleniyor" dediğini söyledi.