AKP Başkanvekili Kurtulmuş: Fırat'ın Doğusu da Batısı da Bizim

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dünyanın Üçüncü Büyük Savaş döneminde olduğunu, bunun da ekonomik savaş olduğunu söyledi.

CNNTürk'e konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'de son dönemdeki ekonomik sıkışıklığın sebebi kendi dengelerinden kaynaklanmamıştır" dedi.

Son dönemde ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gümrük vergilerini artırması, dünya çapında ekonomik endişelere yol açmıştı.

Suriye'ye de değinen Kurtulmuş, "Fırat'ın doğusu batısı tam bir cehennem durumuna dönmüş vaziyette. Dünyanın bütün orduları orada" dedi ve ekledi:

"Türkiye için de bu bölge beka meselesi. Ortadoğu onlar için kanlı bir satranç oyununun parçası. Fırat'ın doğusu da batısı da bizim. Bu bizi ilgilendiren bir güvenlik sorunu. Ezidiler, Kürtler, Türkler, Şiiler onların güvenliği ve rahatı Türkiye'nin sorunudur.

"Türkiye'nin bir tane ekseni var o da kendi ekseni. Türkiye'nin koruyacağı tek eksen de bu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında Suriye'ye operasyon mesajları verdiği bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki ABD askerlerini çekeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Erdoğan, operasyonu ABD askerlerinin çekilmesi sonrasına ertelediklerini duyurmuştu.

Kurtulmuş, Suriye'de çözüm için gerekenin tüm tarafların kendini temsil edebildiği bir siyasi ortam yaratmak olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye'yi görüşmüştü.

Putin, Suriye'de yeni anayasa sürecinin birileri tarafından sabote edildiğini düşündüğünü belirtmişti.

Suriye'de çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması için BM liderliğinde müzakereler yapılıyor. Bunun yanı sora Rusya, İran ve Türkiye de Suriye'deki durumu görüşmek için belirli aralıklarla bir araya geliyor.