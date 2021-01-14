AKOM: YARIN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a bu geceden itibaren karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, kar yağışının önümüzdeki çarşambaya kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

KAR YAĞIŞI GELECEK HAFTAYA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, perşembe akşam saatlerinden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle perşembe gecesi görülecek yağışların karla karışık yağmur; cuma sabah saatlerinden itibaren ise kent genelinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumartesi günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının pazar ve pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor." AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0°C'lerin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ile çoğunlukla 3-7°C altında, 23-30 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek" denildi.

"BUZLANMALAR ERKENDEN TESPİT EDİLECEK"Açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Anaarter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilecek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara ekipler tarafından hızlı müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne verilen kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından toplanıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılıyor. Havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği veriliyor."

İBB'nin kışa hazırlık kapasitesini de açıkladı. Kapasite şöyle;Sorumlu Yol Ağı: 4 bin 23 km Personel Sayısı: 7 bin 31Araç ve iş Makinesi Sayısı: Bin 351Tuz Stoku: 301.308 tonKutu Tuz (kritik noktalara): 300 adetSolüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)Traktör Sayısı (köy yolları için): 147Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13Metrobüs Güzergahı : 110 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı