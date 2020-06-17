AKOM:  ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR
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AKOM:  ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM, İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin önümüzdeki 5 gün boyunca etkili olmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

AKOM:  ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR
17.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:05

 AKOM, İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin önümüzdeki 5 gün boyunca etkili olmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemi ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava etkisini gösterecek. Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

"VATANDAŞ BU SÜREÇTE METEOROLOJİK UYARILARI TAKİP ETMELİ"

AKOM yaptığı açıklamada "genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" hatırlatmasında bulundu. Açıklamada, "Özellikle yaz aylarında görülen konvektif yağışlar, gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar

şeklinde  etkili olmaktadır. Bu sağanaklar yağış anında kısa süreli doluya dönüşebilir" bilgisi de paylaşıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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