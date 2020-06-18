AKOM'dan son dakika yağış açıklaması
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AKOM'dan son dakika yağış açıklaması

AKOM, Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde başlayan sağanak yağmurların akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı.

AKOM'dan son dakika yağış açıklaması
18.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32

AKOM, Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde başlayan sağanak yağmurların akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı.

AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtildi. Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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