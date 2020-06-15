İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
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İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM, önümüzdeki üç saat boyunca İstanbul genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur yaşanacağını belirtti.

15.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:14

İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

EN FAZLA YAĞIŞ ARNAVUTKÖY'DE YAŞANACAK

AKOM'un paylaştığı değerlendirmelerine göre İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurlar neticesinde en fazla yağış Arnavutköy (22 kg), Çatalca (18 kg), Eyüp (15 kg) ve Beykoz (15 kg) ilçelerinde görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kg arasında kaydedildi.

YAĞIŞLAR KENTİ TERK ETMİYOR

Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Kaynak: İHA

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