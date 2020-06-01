AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı
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AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı

AKOM, önümüzdeki üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı.

AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı
01.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:21

AKOM, önümüzdeki üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı.

İBB AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar; su baskını, göllenme, vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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