AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını söyledi.

Hafta ortasına kadar devam edecek Sibirya kökenli soğuk havanın, kar yağışını da beraberinde getireceği belirtildi.

KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR

Akom'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel