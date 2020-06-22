AKOM'dan İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı
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AKOM'dan İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaştı.

AKOM'dan İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı
22.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaştı. Yağışların yarın saat 10.00'da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı ve çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (saat 10: 00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda halihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı. AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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