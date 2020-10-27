DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

1-AKOM; BU GECEDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bugün gece başlayacak yerel sağanak yağışların aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği belirtildi.

1-AKOM; BU GECEDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bugün gece başlayacak yerel sağanak yağışların aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği belirtildi.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bugün gece saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

BARAJLARIN DOLMASI BEKLENİYOR

AKOM tarafından paylaşılan yağış raporunda yaz mevsiminin kurak geçtiği vurgulanırken, Ekim ayının ardından baraj doluluk oranları %30'lar seviyelerine kadar gerilediği belirtildi. Barajların ve yer altı su kaynaklarının yeniden yükselişe geçmesi için Ekim ile Mart ayları arasında alınacak yağışlar oldukça önemlidir notu da düşüldü.

VATANDAŞ TEDBİRLİ OLMALISonbahar mevsiminin bu zamanlarında kısa süreli yağan kuvvetli yağmurların neden olduğu; yollarda göllenme, taşkın, su baskınlarına ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı AKOM, vatandaşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

==================

2-ABD'Lİ GAZETECİNİN ÖLÜMÜ SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK

Haber: Özden ATİK/İstanbul, DHAABD ve Çekya vatandaşı gazeteci Andre Vltchek'in (57) Karaköy'de bir otel önünde aracında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Vltchek'in otopsi raporunda "ölümünün vücuttaki enfeksiyon nedeniyle gerçekleştiği" gerçekleştiğinin ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Gazeteci Andre Vltchek tatil için eşi ile birlikte Samsun'a gitmiş, burada 9 gün kaldıktan sonra şoförlü olarak kiraladığı özel araçla İstanbul'a dönmüştü. 22 Eylül 2020 tarihinde Beyoğlu'nda kalacakları otelin önüne gelindiğinde, eşi Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in uyandıramaması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirlemişti. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Andre Vltchek'in kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı, ilaç etkin maddelerinin bulunduğu kaydedilmişti. Eşinin ifadesine göre diyabet hastalığı bulunduğu, bacağında ağrısı olduğu bildirilen Andre Vltchek'in yapılan otopsisinde, "kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün komplike perianal sepsis ( vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı" belirtilmişti. Savcılık otopsi raporunun da gelmesiyle soruşturmayı tamamlayarak takipsizlik kararı verdi.

Görüntü dökümü: --------------

======================

3-İSTANBUL BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE; ALİBEYKÖY BARAJININ ESKİ ELEKTRİK DİREKLERİ ORTAYA ÇIKTI

- İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30,63 seviyelerine kadar geriledi

- Yüzde 22,55 seviyesine düşen Alibeyköy barajının eski elektrik direkleri ortaya çıktı.

- İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros

"İstanbul'da Ekim ayında yüzde 12 oranında yağmur yağması gerekiyordu bu yağışlar olmadı. Bu meteorolojik olarak kurak geçirdiğimizin işareti"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA İSTANBUL'un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30.63'le son 5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, su seviyesinin artırılması için yağmur hasadı yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunarak, özellikle yol kenarlarındaki ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,63'e geriledi. Başka bir anlamda İstanbul barajlarının yüzde 69,37 boş durumda. İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 22,55'e gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.

SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİBarajlardaki doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Barajlara baktığımız zaman son 5 yılın en düşük seviyesinde. 2020 yılına baktığımız zaman Ekim ayı neredeyse bitmek üzere, güneşli bir havadayız ve hala sonbahar yağışlarını almadık. Eylül, Ekim ayı kurak geçti ve barajlardaki su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul Eylül ayında yüzde 8, Ekim ayında yüzde 12 oranında yağış alıyordu, bu yağışları almadı. Baraja su yeterince gelmedi. Yağan yağmurların toprak tarafından emilmesi gerekiyordu, bu yağmurlar daha çok toprağın kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda yağdı" dedi.

KALDIRIMLARA HAPSEDİLEN AĞAÇLARIN ETRAFI AÇILMALIGün geçtikçe barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yağmur sularının verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Toros, adeta kaldırımlara hapsedilen ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi belirtti. Prof. Dr. Toros, "Özellikle yol kenarlarında ağaçlara bir yağmur yağdığı zaman ağaç yağmur suyundan istifade etmesin diye etrafı kapatılmış şekilde dikiliyor. Bu şekilde olduğu zaman yağan yağmur doğrudan caddeye gidiyor. Eğer bu ağaçların etrafı açık olsa, hatta biraz çukur ve eğimli olsa yağan yağmurlar ağacın dibinde birikecek hem ağaç sulanmış olacak hem yer altı suyu desteklenmiş olacak hem de cadde selleri önlemiş olacak. Bunlara hapsedilen ağaçlar diyebiliriz. Maalesef ağaçları yağmur suyundan, doğal sudan bu şekilde mahrum bırakıyoruz" diye konuştu.

İSTANBULDA METEOROLOJİK, HİDROLOJİK KURAKLIK VE ZİRAİ KURAKLIK YAŞANIYORİstanbul'da meteorolojik, hidrolojik kuraklık ve zirai kuraklık yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Toros, "İstanbul'da ekim ayında yüzde 12 oranında yağmur yağması gerekiyordu bu yağışlar olmadı. Bu meteorolojik olarak kurak geçirdiğimizin işareti. Hidrolojik kuraklık ise su kaynaklarını su ihtiyacının karşılanamaması, barajların havzaların yeterince beslenememesi. Şu an İstanbul'da üç kuralık türünü de yaşıyoruz. Buna göre çözümler yapılması gerekiyor. Özellikle yağmur hasadı herkes için ortak çözüm olabilir. Yani yağmur sularının biriktirilmesi gerekiyor. Yağan yağmurun suyunu mümkünse yer altında büyük depolarda biriktirebiliriz. Araziniz varsa bir kısmını kullanmak için ayırabilirsiniz. Apartmanlarda, büyük sitelerde depolar yapıp, park ve bahçelerde su ihtiyacını planlayarak yine depolama yöntemi ile saklayabiliriz" ifadelerini kullandı.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA ESKİ ELEKTRİK DİREKLERİ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı. Yine aynı şekilde barajın Gaziosmanpaşa tarafında bulunan tahliye kapakları de su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Havadan görüntülenen barajdaki su seviyesindeki büyük düşüş kıyılardaki eski su izlerinden de belli oldu.

3 BARAJ YÜZDE 10'NUN ALTINA İNDİ

İstanbul'un barajlarında en düşük doluluk oranı yüzde 4 ile Kazandere barajında ölçüldü. Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 6,73, Papuçdere barajında ise 8,22 oldu. İstanbul'un en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 61,35'le Darlık barajı oldu. İstanbul'un barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları ise Ömer barajı yüzde 42,99, Papuçdere barajı yüzde 08,22, Sazlıdere barajı yüzde 06,73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16,37, Alibeyköy barajı yüzde 22,55, Terkos yüzde 31,68, Kazandere barajı yüzde 4, Elmalı Barajı yüzde 28, 34, Darlık barajı yüzde 61,35, Istırancalar yüzde 21,14 olarak tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı