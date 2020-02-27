Akom birimlerinden durum değerlendirmesi

27.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:39

Afet ve acil durumlarda vatandaşların güvenliğini sağlamak için tüm birimleriyle görev başında bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM) durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının içeriği hakkında açıklama yapan Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek; "İlimizin 1. derece deprem kuşağında olması, yüzde 58 oranında orman varlığımızın bulunması, Suriye'deki savaş sebebi ile mevsimlere göre değişen nüfus hareketliliği gibi durumlar bazı felaketleri etkileyen faktörler olabiliyor. Bunun için İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, il genelinde diğer kurumlar ile gerekli önlemleri almak ve bu tür durumlarda en etkili ve doğru harekât tarzını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Tüm birimlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda AKOM teşkilatlanmasının çalışmaları değerlendirildi. Müdahaleler, araç ve personel durumu, kış hazırlıklarının yanı sıra afet ve acil durum çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda istek ve öneriler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: Bültenler